Il Cesena, che sperava nell'aggancio, si trova ancora distante 3 punti. La Carrarese ha vinto solo al 97' e comunque è a -6.

La giornata che doveva riaprire il discorso in vetta al girone B della serie C ha confermato paradossalmente che la Torres è in grado di giocare alla pari persino con le formazioni che restano favorite per la promozione diretta.

Senza offesa per nessuno, ma il pareggio per 1-1 a Perugia ha peso specifico superiore alle vittorie contro Rimini e Sestri Levante. Tanto più se ottenuta senza due dei giocatori di riferimento in questo avvio di stagione: il centrocampista Giorico e l'esterno sinistro Liviero, entrambi tenuti fermi precauzionalmente dopo i fastidi fisici accusati nel riscaldamento del match del “Curi”.

La Torres c'è anche quando mancano giocatori importanti. Lista alla quale va aggiunto il centravanti Diakite, fermo ormai da un mese.

La completezza di organico ha consentito di ribattere nel secondo tempo agli innesti di qualità del Perugia.

