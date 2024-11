Mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Adama Diakite: 4 turni di squalifica in seguito all'espulsione durante il match di Coppa Italia perso dalla Torres contro il Milan Futuro per 1-0.

L'espulsione e la squalifica sono state comminate su segnalazione del secondo assistente. Nel comunicato si legge la motivazione: «Per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma senza contesa del pallone, lo colpiva con una gomitata di alta intensità al volto, provocandogli la fuoriuscita di sangue dalle labbra».

Un provvedimento di durezza inusuale considerata anche la normale condotta del centravanti Diakite, che viceversa viene tempestato di falli dai difensori in ogni partita e scarsamente protetto.

In ogni caso le 4 giornate di squalifica (probabile il ricorso della società) valgono per la Coppa Italia e quindi per il torneo del prossimo anno visto che la Torres è stata eliminata.

