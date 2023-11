Nuovo tentativo di fuga in vetta al torneo di Serie B Regionale Femminile di basket. La Virtus Cagliari, infatti, approfitta del turno di riposo osservato dal Cus Cagliari e rimane in testa solitaria grazie alla settima vittoria in altrettante gare.

La capolista. Le ragazze allenate da Fabrizio Staico si impongono contro la Chelu Coffee&More Elmas per 83-38. Avvio di marca virtussina e primo allungo fino al 18-10 del 10’. Nella seconda frazione altro break delle padroni di casa che arrivano fino al +22 dell’intervallo (42-20). Nella ripresa stesso spartito e vantaggio che aumenta progressivamente fino alla sirena finale. Migliori realizzatrici della gara Lussu e Lucchini, della Virtus, con 13 punti.

Le inseguitrici. Alle spalle, il Cus Cagliari viene raggiunto dall’Antonianum, vittorioso nel derby contro il Basket Quartu per 78-38. Situazione già chiara nella prima parte di gara, con la compagine guidata da coach Tony Atella che allunga fino al 38-16 del 20’. Nella seconda parte prosegue la marcia delle padroni di casa (58-27 al 30’), che portano così a casa la sesta vittoria stagionale. Top scorer dell’incontro Pacilio, con 13 punti.

Super Pysmennyk. È la giocatrice ucraina, con 47 punti realizzati, la grande protagonista del ritorno alla vittoria della Mercede Alghero, in casa contro il San Salvatore Selargius, per 96-91. Sfida equilibrata e combattuta, con le padroni di casa avanti al 10’ (21-11), ma quasi riagganciate prima dell’intervallo (47-46). Nuovo tentativo di figa algherese nel terzo quarto (74-62 al 30’), ma le selargine rimangono in partita fino a pochi minuti dalla fine, senza però riuscire a impattare.

Le altre gare. Nella altre gare vincono Astro e Su Planu. Le prime superano il Basket Nulvi per 63-56, al termine di una gara sempre condotta (45-24 al 20’ e 52-35 al 30’). Le ospiti tentano il recupero nel finale, senza però riuscire a rientrare in partita. Il Su Planu, invece, batte il Condor Monserrato per 68-39. Gara non ancora decisa all’intervallo (30-21 al 20’), con le padroni di casa che fanno il break decisivo nella seconda parte di gara. La migliore è Peretti, del Su Planu, con 17 punti.

