È la coppia composta da Astro e Virtus Cagliari e scalare la vetta della classifica di serie B regionale femminile di basket. Le due compagini sfruttano il turno casalingo e staccano il San Salvatore Selargius, che riposava. È questo il responso della terza di andata, giocata interamente ieri sera.

Il tandem in vetta. La Virtus vince senza sbavature contro l’Antonianum Quartu per 69-41. Le ragazze allenate da Fabrizio Staico assestano il primo allungo nel secondo quarto (42-26 al 20’) e consolidano il vantaggio nella seconda parte di gara. Migliori realizzatrici Brunetti, della Virtus, e Mainas, nell’Antonianum, con 13 punti. Conferma anche per l’Astro che batte la matricola New Basket Ploaghe per 72-54. Nei primi due quarti il divario vede avanti le ragazze allenate da Carla Tola, ma sotto la doppia cifra (38-29). Break decisivo al rientro dal riposo lungo, fino al +18 finale. Top scorer dell’incontro è Martellini, con 21 punti.

In rimonta. Vince la Mercede Alghero, in casa, contro il Cus Cagliari per 71-66. I primi due quarti sono di marca cagliaritana che vanno al riposo lungo sul 32-34. Il sorpasso arriva nel corso della terza frazione, dopo che le algheresi si sono ritrovate a inseguire per 25’ di gioco. Al 30’ il punteggio è sul 50-47, con vantaggio consolidato fino alla sirena finale. Per il Cus Cagliari da segnalare i 28 punti di Venanzi, miglior marcatrice dell’intera giornata di campionato.

Primo squillo. Prima vittoria stagionale della Kiron Elmas, sul campo del Su Planu, per 51-58. Successo in rimonta per le ragazze allenate da Nello Schirru. Su Planu, infatti, chiude sul +4 al 20’ (29-25), ma le masesi reagiscono al rientro dagli spogliatoi andando sul +11 al 30’ (38-49). Ritorno delle padrone di casa, ma Elmas resiste e porta a casa il successo. Migliore della gara è la Meloni Melis, della Kiron, con 19 punti.

