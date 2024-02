Vince e accorcia il divario dal primo posto il Cus Cagliari, nel torneo di Serie B Regionale di basket femminile, che approfitta del turno di riposo della capolista Virtus Cagliari.

L’inseguitrice. Universitarie che battono in casa la Mercede Alghero per 85-72 e, in classifica, ora sono a -2 dalle virtussine. La compagine allenata da Federico Xaxa si impone al termine di 40’ di gioco combattuti. All’intervallo, infatti, il punteggio è sul 47-42 per le padroni di casa. Break al rientro dagli spogliatoi, con Striulli e compagne che allungano sul +15 del 30’ (71-56). Nell’ultimo quarto le padroni di casa gestiscono la situazione e portano a casa la quindicesima vittoria stagionale. La miglior realizzatrice dell’incontro è Saias, del Cus, con 21 punti.

Il terzo incomodo. Chi approfitta della sconfitta della Mercede, e del rinvio della gara dell’Antonianum, è il San Salvatore, che supera il Basket Quartu per 84-36 e rimane in terza posizione solitaria. Selargine scatenate in avvio (31-10 al 10’), che proseguono con la stessa intensità fino all’intervallo (51-18 al 20’). Nella seconda parte di gara le padroni di casa gestiscono la situazione e portano a casa la vittoria. Top scorer dell’incontro è Lapa, del San Salvatore, con 22 punti.

Le altre. Colpo esterno della Chelu Coffee&More Elmas, sul parquet del Su Planu (54-63). Partita equilibrata, con le due formazioni che si alternano in testa. Partono forte le ospiti (11-17 al 10’), ma le selargine ribaltano la situazione prima dell’intervallo (35-26 al 20’). Su Planu che guida ancora a fine terzo quarto (40-38), ma Elmas è più lucida nel finale e porta a casa il successo, grazie anche ai 24 punti firmati da Dotta. Chiude il quadro delle partite la vittoria dell’Astro, contro il Condor Monserrato, per 77-52. Padroni di casa che ipotecano la vittoria già prima dell’intervallo (45-17), per poi controllare nella seconda parte. La miglior realizzatrice è Loddo, dell’Astro, con 14 punti.

