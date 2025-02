Dopo lo stop del turno precedente, riprende la corsa dell’Antonianum Quartu in vetta al torneo di Serie B Femminile di basket.

Riscatto. Nella settima giornata del girone di ritorno, le ragazze allenate da Salvatore Fraghì si impongono contro il Su Planu per 71-52. Nel primo quarto è la formazione ospite a guidare il punteggio (11-14 al 10’). Nella seconda frazione, però, le quartesi controllano il ritmo e passano a condurre (30-25 al 20’). In avvio di ripresa l’Antonianum mantiene il vantaggio, senza tuttavia riuscire ad allungare (53-47 al 30’). Break decisivo nell’ultima frazione, fino al +19 finale. Top scorer della gara è Demetrio Blecic, tra le padrone di casa, con 23 punti.

L’inseguitrice. Alle spalle, il Cus Cagliari rimane in scia grazie al colpo esterno sul parquet dell’Astro (48-71). Le ragazze allenate da Federico Xaxa vanno sopra la doppia cifra di vantaggio già nel corso del secondo quarto (25-41 all’intervallo), per poi consolidare e allungare ulteriormente il margine nella ripresa. Cus trascinata dal tandem Corso-Poddighe, migliori realizzatrici del match con 15 punti.

Il tandem. In terza posizione proseguono appaiate Mercede Alghero e San Salvatore Selargius. Le catalane battono la Pallacanestro Nuoro per 103-57. Decisivo il parziale di 33-6 del secondo quarto che ha portato il punteggio dal 25-17 del 10’ al 58-23 dell’intervallo. Miglior realizzatrice della gara è Derekyuvlieva con 23 punti. Le selargine, invece, hanno pochi problemi contro la Virtus Cagliari, superata 28-90. Gara virtualmente chiusa già al 20’ con il punteggio sul 15-47. Nel San Salvatore, da segnalare i 21 punti firmati da Miceli.

Gioia Nulvi. Ottavo successo stagionale, infine, per Nulvi, vittorioso contro Elmas per 63-54. Primo tempo equilibrato, con le due squadre che si alternano in testa (15-18 al 10’ e 27-26 al 20’). Il break in favore delle padrone di casa arriva nel terzo quarto, fino al +10 del 30’ (51-41). Negli ultimi 10’ il quintetto guidato da Giangiorgio Cadoni mantiene il margine e porta a casa la vittoria. Alle ospiti non bastano i 18 punti di Mura per portare a casa la vittoria.

