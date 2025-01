Nonostante il turno di riposo, rimane invariato il margine di vantaggio dell’Antonianum Quartu in vetta al torneo di Serie B Femminile di basket. Le quartesi, imbattute (13 successi in altrettante gare), mantengono il +4 in classifica sulla coppia di inseguitrici, reduci dallo scontro diretto, che ha visto prevalere il Cus Cagliari sul San Salvatore Selargius.

Lo scontro. Le universitarie si impongono per 36-54, al termine di una gara condotta nell’arco dei 40’ di gioco. Cus Cagliari che allunga sin dalle prime battute (4-17 al 10’) e proseguire con lo stesso ritmo nel secondo quarto (19-35 al 20’). Le selargine cercano di accorciare il divario, riuscendoci in parte al rientro dal riposo lungo (27-41 al 30’). Negli ultimo 10’, però, Caldaro e compagne chiudono con il massimo vantaggio a +18. Nelle fila del quintetto allenato da Federico Xaxa, spiccano le prove di Cassai e Lai, con 14 punti. Un successo che permette al Cus di raggiungere in classifica il San Salvatore a quota 22.

Le altre. Nelle posizioni di alta classifica conferme per Mercede Alghero e Astro, entrambe vittoriose. Le algheresi non hanno problemi in casa di Elmas, sconfitto 44-88. I primi 10’ sono in equilibrio (15-18), prima del break ospite (24-45 al 20’). Nella ripresa, continua la progressione della Mercede, che chiude la gara con il massimo vantaggio. Miglior realizzatrice è Aurora Murgia, nelle fila ospiti, con 24 punti. L’Astro, invece, si impone per 66-58 contro Nulvi. Padrone di casa sul +5 all’intervallo (33-28). Nella terza frazione l’allungo che sembra decidere definitivamente la gara (57-35 al 30’), prima del tentativo di recupero ospite, fino al -8 finale. Migliori realizzatrici della gara sono Laccorte, dell’Astro, e Pinna, del Nulvi, con 15 punti. Infine, successo della Virtus Cagliari, sul campo de Il Gabbiano, per 56-61. Cagliaritane che portano il margine di vantaggio fino alla doppia cifra nei quarti centrali della gara (44-54 al 30’). Le padrone di casa rosicchiano qualche punto negli ultimi 10’, senza riuscire, però, a recuperare lo svantaggio. Nella Virtus, da segnalare i 21 punti di Ferrarese Ceruti.

