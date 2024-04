Pronostico rispettato nella prima gara delle semifinali playoff di Serie B Femminile tra Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius. Le virtussine, infatti, vincono per 77-52, si aggiudicano gara 1 e si portano avanti nella serie. Stasera in campo l’altra semifinale, tra Cus Cagliari e Antonianum Quartu, alle 18.

La gara. Avvio equilibrato, con le due squadre a contatto nel corso del primo quarto. Dopo il 2-5 dei primi 2’, la Virtus reagisce e va avanti (11-5). Selargine che si riavvicinano fino al -2 (11-9), prima del nuovo break delle cagliaritane (20-12). La bomba di Melis, per le ospiti, fissa il punteggio sul 20-15 del 10’. Nella seconda frazione le padroni di casa rientrano con un piglio diverso e arriva l’allungo sopra la doppia cifra, fino al +18 dell’intervallo (43-25). Dopo la sosta, le virtussine controllano i tentativi avversari e allungano ancora nel punteggio (60-40 al 30’ e +25 del 40’). Miglior realizzatrice della gara è Valtcheva, della Virtus, con 25 punti.

Gara 2. Mercoledì si ritorna sul parquet per la rivincita a campi invertiti. In viale Vienna si giocherà una gara importante: la Virtus si giocherà il primo match point per la finale regionale, mentre per il San Salvatore l’obiettivo è portare la sfida a gara tre, sempre in via Pessagno.

I Tabellini.

Virtus Cagliari – San Salvatore Selargius 77-52

Virtus Cagliari: Vargiu 9, Lucchini 15, Gallus 5, Pasolini 7, Corda 5, J. Valtcheva 7, Rabchuk, Podda, Pinna, Pellegrini Bettoli 4, D. Valtcheva 25, Anedda. Allenatore: Staico.

San Salvatore Selargius: Melis 13, Vargiu 3, Lai, Lapa 11, Ruggeri 1, Valenti 3, E. Corongiu 10, Piras, Porcu 11, Onnis, Corso, A. Corongiu. Allenatore: Amadasi.

Parziali: 20-15; 23-10; 17-15; 17-12.

Arbitri: Alessandra Seu di Quartucciu e Simona Schirru di Quartu Sant’Elena.

