Il San Salvatore Selargius è la prima formazione qualificata per le semifinali del torneo di Serie B Femminile di basket. La compagine allenata da Nicola Massa, nel corso di gara 2 dei quarti giocata ieri, ha eliminato Nulvi.

La gara. Sfida equilibrata e combattuta, con le padrone di casa ben determinate a portare la gara alla “bella”. Il quintetto allenato da Gian Giorgio Cadoni ha così un ottimo approccio e va sul +5 nel corso del primo quarto (19-14 al 10’). Le nulvesi continuano a guidare il punteggio anche nel corso della seconda frazione, chiusa sul 33-30. Avvio di terzo quarto punto a punto, con il sorpasso selargino che arriva al 27’ (37-40); parziale che poi si chiude sul 39-44. Nell’ultima frazione Nulvi ritorna a -3 (43-46 al 32’), ma negli ultimi minuti il San Salvatore mantiene il margine di vantaggio e conquista la semifinale. Top scorer della gara è Martellini, tra le padrone di casa, con 18 punti.

La situazione. Il San Salvatore accede, dunque, alla semifinale playoff. Nel prossimo turno affronterà la vincente della serie tra Cus Cagliari e Virtus Cagliari. Universitarie che hanno vinto gara 1 contro le virtussine e sono tra le grandi favorite per la vittoria finale, anche in virtù del piazzamento in classifica dopo la prima fase (hanno chiuso la regular season in seconda posizione, a pari punti con la capolista Antonianum ma con una differenza punti a sfavore negli scontri diretti). Nulvi, invece, prenderà parte alla seconda fase di classificazione, con le ultime 3 in classifica della stagione regolare e le altre perdenti dei quarti di finale.

Il quadro. Domani le rimanenti gare 2 dei quarti di finale. Ecco il quadro completo: Elmas-Antonianum, domani ore 20.45; Virtus Cagliari-Cus Cagliari, domani ore 21; Astro-Mercede Alghero, domani ore 19.

