Non perde un colpo l’Antonianum Quartu che supera anche l’ostacolo Mercede Alghero e allunga in vetta al campionato di Serie B Regionale Femminile di basket.

La capolista. Per le quartesi arriva la nona vittoria in altrettante gare, grazie al successo per 74-57 contro la compagine algherese. Avvio di marca locale, con il vantaggio che sfiora la doppia cifra al 10’ (25-16). Nel secondo quarto le ospiti reagiscono e chiudono il parziale sul -3 (35-32 al 20’). Nuovo allungo quartese al rientro dall’intervallo, fino al +14 (56-42 al 30’). Nell’ultima frazione l’Antonianum gestisce, allungando ulteriormente il margine fino al +17 finale. Tra le padrone di casa spiccano i 20 punti messi a segno da Demetrio Blecic. Approfittando del turno di riposo osservato dal San Salvatore, seconda in classifica, l’Antonianum porta il suo vantaggio a +4 dalla diretta inseguitrice.

Le altre. Tra le inseguitrici, in terza posizione, spicca la netta vittoria del Cus Cagliari sul parquet della Virtus Cagliari (41-111). Universitarie scatenate nei primi due quarti, con il vantaggio che al 20’ è sul +32 (21-53). Spartito che non cambia nella ripresa, fino al 41-111 finale. Cus Cagliari che chiude la gara con 5 giocatrici in doppia cifra (top scorer Caldaro a quota 18). Nel gruppo delle terze, oltre al Cus, con 12 punti, ci sono anche Astro e Nulvi. L’Astro vince a Elmas per 48-55. Le ospiti, dopo il 13-10 per le padroni di casa del 10’, prendono il comando nel secondo quarto, andando all’intervallo sul +7 (20-27). Astro che allunga ulteriormente nella terza frazione (30-45 al 30’) e gestisce la situazione negli ultimi 10’. Miglior realizzatrice dell’incontro è Contini, dell’Elmas, con 20 punti. Nulvi, invece, si impone contro la Pallacanestro Nuoro (82-46). Sostanziale equilibrio fino all’intervallo (35-28 al 20’). Nel terzo quarto le nulvesi effettuano il break decisivo (60-32 al 30’). Nel Nulvi da segnalare i 20 punti firmati da Faggi. Infine, seconda vittoria stagionale per Il Gabbiano, sul campo del Su Planu, per 31-41. Selargine avanti fino al 30’ (27-26); compagine ospite che viene fuori negli ultimi 10’, portando a casa la seconda vittoria stagionale.

