Tutto secondo pronostico nella sesta giornata del girone di ritorno del torneo di Serie B Femminile. Vincono, infatti, le prime della classe, Virtus e Cus Cagliari, mentre in terza piazza Antonianum e San Salvatore agganciano la Mercede Alghero.

La capolista. Virtus che strappa i due punti sul parquet della Mercede Alghero (50-82 il finale) al termine di una gara che nella prima metà è stata combattuta. Le algheresi, infatti, rimangono a contatto nel punteggio (15-24 al 10’ e 32-36 al 20’) e impattano sul 36 pari a inizio terzo quarto. Dopo il pareggio le ragazze allenate da Fabrizio Staico cambiano ritmo, concedono poco all’attacco avversario e attuano il primo break (39-56 al 30’). Nell’ultima frazione il divario si allarga ulteriormente, fino al +32 finale. La miglior realizzatrice è Rabchuk, della Virtus, con 21 punti.

L’inseguitrice. Nessun problema per il Cus Cagliari, che espugna il parquet del Basket Quartu per 30-77. Universitarie che allungano già in avvio (4-25 al 10’) e “chiudono” la gara già prima dell’intervallo (15-43 al 20’). La ripresa è di gestione, con il quintetto guidato da Federico Xaxa che scava un margine ancora più ampio nei rimanenti 20’. Top scorer della gara è Caldaro, del Cus, con 24 punti.

La lotta “Terzo Posto”. Vince in trasferta anche l’Antonianum, contro il Condor Monserrato, per 35-63. Partita in equilibrio fino all’intervallo (15-21 al 20’), con le difese a prevalere. Nella terza frazione break ospite (27-45 al 30’) grazie anche alla buona vena realizzatrice di Pacilio, con 18 punti a fine gara. Netta vittoria del San Salvatore Selargius che si impone contro Nulvi, per 134-24, in una gara mai in discussione. Due successi importanti, che regalano ad Antonianum e San Salvatore l’aggancio alla terza piazza occupata dalla Mercede Alghero.

Astro Vittorioso. Infine, convincente successo dell’Astro contro il Su Planu (92-55). Padrone di casa sempre avanti nel punteggio (45-27 al 20’), con il vantaggio che aumenta in progressione fino alla sirena finale. Tra le padrone di casa, da segnalare la prestazione di Laccorte con 18 punti.

