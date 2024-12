La Nuova Icom Selargius vuole fare lo sgambetto alla capolista. Sabato (16.30) la squadra di Vasilis Maslarinos, reduce dalla bella affermazione esterna contro Giussano, va a caccia di un’impresa contro la Galli San Giovanni Valdarno prima e imbattuta dopo 9 turni del campionato di Serie A2 Femminile.

Le giallonere preparano un assalto all’arma bianca: senza nulla da perdere e con una classifica che inizia pian piano a migliorare dopo i patemi di inizio stagione, Favre e compagne cercheranno di dare del filo da torcere a una compagine allestita con l’obiettivo del ritorno nella massima serie e forte di tanti elementi di sicuro valore come la pivot iberica Conde Duran.

«La scorsa settimana è stata molto impegnativa sotto diversi punti di vista», fa notare la capitana Silvia Ceccarelli, «abbiamo giocato tre partite in otto giorni e abbiamo avuto meno tempo del solito per prepararci; ora che i ritmi sono tornati i soliti stiamo sfruttando gli allenamenti per cercare di migliorare diversi aspetti del nostro gioco».

Ora il mirino è tutto su San Giovanni Valdarno: «La partita che ci aspetta è una delle più impegnative della stagione», dice, «Valdarno è una squadra molto attrezzata che gioca bene, quindi sarà fondamentale preparare un piano partita efficace e cercare di rispettarlo il più possibile per mettere in difficoltà le nostre avversarie. L’arrivo del nuovo coach ci ha dato fiducia e ci ha aiutato a ritrovare l’entusiasmo che un po’ ci è mancato ad inizio stagione, ma c’è ancora molto lavoro da fare per arrivare ad essere una squadra solida sia offensivamente che difensivamente, anche se la strada è quella giusta». Il San Salvatore fa appello anche al fattore campo: «Giocare in casa è un notevole vantaggio», osserva Ceccarelli, «i nostri tifosi sanno essere una grande risorsa, soprattutto nei momenti di difficoltà, e noi faremo del nostro meglio per cercare di ottenere i due punti e continuare a risalire la classifica».

© Riproduzione riservata