Non conosce soste la marcia della Sardegna Marmi Cagliari. Quinta vittoria consecutiva in A2 Femminile per la squadra di Fabrizio Staico, che liquida a domicilio anche la Logiman Broni (64-60) e si conferma terza forza del torneo alle spalle di San Giovanni Valdarno ed Empoli.

Le biancoblù, al rientro nella categoria dopo alcuni anni di B regionale, sono sempre più la bella sorpresa della stagione nel torneo cadetto, e danno la sensazione di poter restare a lungo nelle zone che contano: «Non abbiamo mollato», dice con orgoglio il tecnico cagliaritano, «la squadra è entrata in campo con una grande concentrazione provando subito ad imprimere gioco e a tenere a bada le avversarie riuscendo nel finale a dare il cuore per portare a casa un’altra vittoria. Una gara indubbiamente fatti di sacrifici, di intensità e di tanta concentrazione».

Il segreto della Virtus sta nell'unità di intenti, nonostante i numerosi cambiamenti del periodo estivo per adeguare il roster al livello dell'A2: «Come ho sempre detto», aggiunge Staico, «è un gruppo bello da allenare. Le ragazze si impegnano tantissimo sia in allenamento che sul campo. La Virtus è una squadra con grande personalità, espressa anche nei momenti in cui Broni per ben due volte è riuscita a riprenderci. Ma siamo stati bravi a non mollare e chiudere con il sorriso».

Debutto vincente anche per Vasilis Maslarinos sulla panchina della Nuova Icom Selargius, capace di mandare al tappeto una seria candidata ai playoff come la Cestistica Spezzina. Le giallonere hanno saputo reagire bene al cambio di allenatore, sfoderando una prova di grande compattezza che ha permesso di cogliere il secondo successo stagionale. «Hanno fatto tutte le ragazze», ha dichiarato il coach di Salonicco, «sono loro le vere artefici e protagoniste di questa vittoria. Ho avuto poco tempo per stare con loro, ho solo detto a tutte che sono brave giocatrici e possono solo fare bene. La Spezia è un’ottima squadra, ci siamo concentrate su alcune giocatrici chiave e noi abbiamo fatto il resto. Adesso abbiamo bisogno di tempo e di allenarci al meglio».

© Riproduzione riservata