In programma nel fine settimana la 18esima e ultima giornata del campionato nazionale di serie A.

Sabato, alle 15.30, per il girone 2, anticipo importantissimo per l'Amatori Alghero, che alle 15.30 ospita a Maria Pia il Noceto.

Il XV di coach Marco Anversa vuole blindare il terzo posto finale, attualmente tenuto con due punti di vantaggio proprio sul Noceto, già battuto a domicilio all'andata per 29-22.

Dirigerà l'incontro il signor Matteo Angelo Locatelli di Bergamo.



Le partite dell'ultima giornata: Amatori Alghero-Noceto e Unione Monferrato-Cus Milano (sabato), Amatori&Union Milano-Lecco, Calvisano-Piacenza e Settimo Torino-Parma (domenica).



Classifica: Calvisano 73; Settimo Torino 66; Amatori Alghero 58; Noceto 56; Parma 50; Piacenza 44; Cus Milano 37; Amatori&Union Milano 31; Lecco 16; Unione Monferrato 1.

