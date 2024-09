Sabato al PalaSimula di Sassari, dalle 17, la seconda edizione del Memorial Daniele Porqueddu, giocatore sassarese scomparso dopo breve malattia nel 2022 a soli 35 anni. L'ingresso è gratuito.

Il basket era la passione di Daniele Porqueddu e sul parquet si sono dati appuntamento amici, parenti, ed ex compagni di squadra di "Trenino", come già l'anno scorso nella prima edizione, disputata a Ploaghe a pochi mesi dalla sua scomparsa. Alle 17.30 si disputerà una gara tra due squadre composte da amici di Daniele, alle 20 un'amichevole di lusso tra la Pallacanestro Sennori, formazione di serie C che lo scorso anno ha disputato la finale promozione inserie B, e la Demones Ozieri, che partecipa alla serie D regionale.

L'evento, patrocinato dalla Fip Sardegna, sarà l'occasione per presentare la neonata Associazione Culturale Daniele Porqueddu, fondata dagli amici di Daniele con l'obiettivo di dare vita a iniziative indirizzate nel sociale in suo ricordo. L'obiettivo degli organizzatori è far diventare il memorial un appuntamento fisso con l'auspicio di poter coinvolgere sempre di più il movimento cestistico isolano, con un occhio di riguardo verso i più giovani, nel segno della condivisione e della passione che da sempre sono peculiarità di questo sport tanto amato da Daniele.

