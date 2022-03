La Fit ha reso noti i gironi e i calendari dei campionati nazionali di Serie B di tennis a squadre maschili e femminili, che prenderà il via il 15 maggio per veder concludere la regular season il 19 giugno.

B1 maschile: Tc Terranova nel girone 1. Gli olbiesi schierano il 2.2 Giuseppe La Vela, i 2.3 Constantin Lilian Bittoun Kouzime (Francia), Mikolaj Ryszard Lorens (Polonia) e Guido Ivan Justo, il 2.5 Matteo Masala, il 2.6 Geronimo Espin Busleiman (Argentina), il 3.3 Alessandro Ciulla, il 3.4 Davide Vargiu e il 3.5 Andrea Mendola.

B2: Tc Alghero, Tc Porto Torres e Torres Tennis nel girone 8. Algheresi con i 2.3 Marco Mosciatti e i tedeschi Oscar Hans Manfred Moraing e Constantin Schmitz, il 2.6 Michele Fois, i 2.8 Cristiano Gennaro Monte e Alessandro Concu, il 3.3 Nicolò Serra, il 3.4 Davide Scanu e il 4.1 Marco Lelli; turritani con il 2.1 David Pichler (Austria), il 2.2 Alessandro Procopio, i 2.4 Uladzislau Zhuk (Bielorussia) e Tommaso Pace, il 2.6 Antonio Zucca, il 2.7 Niccolò Pia, i 2.8 Alexander Ferdinando Fragasso ed Enrico Proli, il 3.4 Stefano Sergio Caria, il 4.1 Raffaele Lepori, il 4.2 Mario Giuseppe Luridiana, il 4.4 Salvatore Manunta, il 4.5 Giovanni Uleri e il 4.nc Roberto Pia; sassaresi con il 2.1 Baptiste Crepatte (Francia), i 2.3 Valerio Perruzza e Alberto Barroso Campos (Spagna), il 2.5 David Vega Hernandez (Spagna), il 2.6 Giulio Torroni, il 2.8 Andrea Cherchi, il 3.1 Matteo Mura, il 3.2 Gianluca Sarais e il 3.3 Mauro Rodighiero.

B1 femminile: Tc Cagliari nel girone 1. Cagliaritane in campo con la 2.1 Gabriela Vianna Ce', la 2.2 Georgia Andreea Craciun (Romania), la 2.3 Jazmin Azul Ortenzi, la 2.4 Barbara Dessolis, la 2.5 Marcella Dessolis e la 2.6 Beatrice Zucca.

B2: Torres nel girone 4. Roster sassarese con la 2.1 Andrea Gamiz Perez (Spagna), la 2.2 Miriam Bianca Bulgaru (Romania), la 2.3 Natalia Aleksandra Siedliska (Germania), la 2.4 Oana Gavrila (Romania), la 2.6 Elisa Patta, le 2.8 Roberta Sechi, Giulia Pisano ed Elisa Puggioni, la 3.1 Carolina Cicu.

© Riproduzione riservata