La Gioventù Sarroch vola verso la Prima categoria. Prima nel girone A con 65 punti con un vantaggio di 11 lunghezze sul La salle Monserrati e 13 sulla Sulcitana, ha tutti i numeri per chiudere la stagione con l'attesa promozione.

La squadra di Nunzio Falco (ex giocatore professionista), vanta anche un altro record: su 23 gare giocate, ne ha vinto 21, pareggiandone due. Non ha mai perso. Come il Decimo 07, il e il Lauras capoliste nei gironi B e Ha.

Domenica la capolista gioca a Bindua per conquistare altri punti necessari per raggiungere la Prima categoria. Tra l'altro, la Gioventù Sarroch gioca in un girone molto forte con squadre dal buon passato a bel altri livelli come Pula, Frrmassenti, e Gonnesa.

Tra le sue fila giocatori come Recano e Vitellaro con alle spalle campionati importanti e poi Dessì, Balistrieri, Ledda, Carusi, Solonis, Sirigu Andruetto, Palmas, Sanna, Meloni, PelegalliMura, Ojeda e Cara,

