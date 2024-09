Ripescate in Seconda categoria Academy Porto Rotondo, Atletico Phiniscollis, Nikeyon 1962, Sant’Anna 2010. I gironi saranno otto da quindici squadre ciascuno. Il Consiglio direttivo del Comitato regionale sardo aveva riaperto i termini delle domande per ripescaggi in Seconda categoria.

Erano state già ripescate Tre Stelle, San Giorgio Flumini, PGS Audax Capoterra e Su Planu Calcio 1985, presenti nella precedente graduatoria.

Si aggiungono Academy Porto Rotondo, Atletico Phiniscollis, Nikeyon 1962, Sant’Anna 2010 in seguito alla nuova graduatoria. Oltre a queste hanno presentato domanda, senza trovare spazio, Caniga e Treselighes.

Il campionato di Seconda avrà inizio domenica 6 ottobre. La scadenza per le iscrizioni in Terza categoria è fissata il 30 settembre.

© Riproduzione riservata