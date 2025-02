Sono in particolare due i risultati che forniscono spunti interessanti, dopo la disputa della quarta giornata del Girone H di Seconda Categoria. Sebbene né la testa ne la coda della classifica abbiano subito variazioni, sono proprio Lauras e Berchidda a far parlare di sé. Stravolgendo la scaletta, e con un gioco di parole, parliamo prima dell'ultima, che ha ottenuto la sua… prima vittoria. Si tratta del Berchidda, che ancora una volta in trasferta, dopo aver festeggiato per il suo primo punto stagionale un paio settimane fa a Golfo Aranci, ieri l'altro a Trinità ha brindato alla sua prima vittoria.

Eccoci al Lauras (48 punti), che ha allungato di 2 punti sulla seconda, lo Sporting Paduledda (ora 43) fermato sul pareggio a Sedini dall'Andrea Doria. Sono così 5 i punti che dividono le due squadre: i 48 punti dell'undici guidato da Franco Scano sono maturati grazie a 15 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Inoltre il numero 1, il portiere Domenico Savinelli, è il meno battuto del girone con 10 gol subiti in occasione dei pareggi (3) e 7 come cosiddetti gol della bandiera, ovviamente altrui. Il numero 9, il centravanti (come si diceva una volta) Sergio Valenti, dal suo canto ne è il capocannoniere con 19 realizzazioni.

Terza e quarta in graduatoria sono Palau e Porto Cervo, rispettivamente con 35 e 34 punti: la prima ha vinto in casa contro l'Alà, l'altra, anch'essa in casa, ha ceduto al Porto Rotondo. Quinto in graduatoria troviamo con 26 punti il Tavolara, costretto al pareggio dal Golfo Aranci. Tra sesto e ottavo posto, distanziate da un solo punto, l'Andrea Doria con 24 (ha pareggiato in casa con la seconda) e l'Academy Porto Rotondo con 23, corsara a Porto Cervo. Con gli stessi punti anche il Santa Teresa Gallura, che ha pareggiato a Monti col Funtanaliras che a sua volta si trova a quota 21.

Sotto i Montini con 20 c'è l'Alà, perdente a Palau, e ancora un gradino sotto con 19 il Golfo Aranci che ha bloccato in casa il Tavolara. Il quartetto a chiudere è formato 4 formazioni: con 18 il Codaruina che riposava, il Trinità (16) battuto dal Berchidda, che chiude sempre la classifica, ma sorride ai 4 punti sinora conquistati. Nel mezzo, tra terzultima e ultima, l'Atletico Castelsardo che pur perdendo in casa della prima della classe è sinora quella ad aver messo più palloni (3) alle spalle dell'estremo Lurese.

