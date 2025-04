Nel girone B della seconda categoria continua a vincere la capolista Decimo 07, travolgente oggi sulla Ferrini Quartu per 5-1. I gol li hanno siglati Ledda (doppietta), Festa, Matta, Carta e Salaris. Il Decimo allenato da Melis e Monni ha giocato con Pisanu (55' Cabras), Ibba, Denotti, Martini (80' Dessì), Mancosu, Marongiu, Cocco (46' Sanna), Carta, N. Ledda, Festa (35' Zucca), Matta (46' Mereu). La Ferrini Quartu, con Vacca (65’ Staffa), Atzeni, Salaris, Floris, Golino (65’ Soru), Puggioni, Saba (71’ Loi), Dore, Musiu, Frau, Zedde (71’ Simbula).

Nello stesso girone vittoria del Capoterra seconda della classe ad un punto dalla capolista, che ha inflitto un duro 6-0 al Su Planu, dimostrando di attraversare un gran momento in un campionato ancora tutto da giocare. Successo anche della Frassinetti sulla Gioventù Assemini per 3-2; pari ,1-1, nel derby di San Basilio. Vittoria a sopresa del Sinnai a Ussana per 3-2. Tre punti importantissimi per la salvezza dei sinnaesi. Ha vinto anche La Pineta Sinnai che ha inflitto un pesante 4-1 al Mandas.

Posticipata a domani, alle 18.30, la gara tra Senorbì e Accademia Dolianova, causa un lutto che ha colpito la società del Parteolla.





.

© Riproduzione riservata