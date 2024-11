Oggi come oggi appare pressoché inarrestabile la marcia dello Sporting Paduledda in vetta alla classifica nel girone H della Seconda categoria: solo vittorie (6), per un totale di 18 punti, con solo un'altra squadra, la gioventù Sarroch, ma nel girone A , che può vantare lo stesso ruolino di marcia con anche gli stessi gol segnati (20).

Con il forse “esagerato" 8-2 inflitto al Golfo Aranci, condito da due triplette di Seck e Paolo Inzaina, la squadra di Ferrari in tema gol all'attivo ha appaiato quel Lauras, che tallona con un ritardo di 2 punti (16). Solo il Cardedu, nel girone C ha fatto meglio di tutte con 31 reti.

I bianconeri di Franco Scano si sono imposti in trasferta, sul Codaruina, per 3-1, e ora devono rimanere vigili e attenti per controllare la situazione.

Al terzo posto (13 punti) si è portato il Palau, riuscendo ad imporsi in trasferta sull’Atletico Castelsardo. Ancora due punti sotto ecco il Porto Cervo, impostosi anch'esso in trasferta sul Tavolara.

A quota 10 troviamo l'Andrea Doria Sedini, che dopo due sconfitte di fila, ha pareggiato a Monti con il Funtanaliras.

Con 8 punti in graduatoria troviamo tre squadre: oltre alle già citate Funtanaliras e Golfo Aranci c'è anche il Trinità, con o senza rima , sconfitto ad Alà. Il Santa Teresa Gallura che ha riposato è rimasto a 7.

Tre più sotto, dunque a 4 punti, oltre al Tavolara, al Codaruina e al già ricordato Alà, si è aggiunta l'Academy Porto Rotondo, che ha ottenuto il suo primo successo di stagione sul Berchidda. Al penultimo posto (3 punti) , frutto della loro prima vittoria nel precedente turno, l'Atletico Castelsardo. A chiudere la classifica, invece, fermo a zero punti, il Berchidda.

