Al termine di una stagione esaltante l'Accademia Sulcitana di Villa San Pietro ha vinto il playoff della Seconda categoria battendo il Sorso al termine di una gara bella, incerta sino alla fine giocata ad Arborea.

L’Accademia Sulcitana conquista così il primo posto nella classifica dei ripescaggi che potrebbe favorire anche il Sorso. Per la società di Massimo Lai la Prima categoria è ad un passo, col ripescaggio che sarà ratificato dal Comitato regionale.

Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa al 12’ l’Accademia passa in vantaggio: su punizione dalla trequarti, Lai tocca corto per Squicciarini che mette palla in area, Mariano viene beffato da una leggera deviazione di Farci. Al 22’ il pari: Squicciarini atterra in area Carta, è rigore che Muglia trasforma. Al 40’ Puggioni stende Achenza: penalty per l’Accademia. Capitan Boero non sbaglia.

L'Accademia ha giocato con Lecca, Squicciarini, Piga, Masala, Lai, Ambu, Boero, Foddi, Farci, Achenza, Contu.

Il Sorso con Mariano, Puggioni, Dettori, Bagnolo, Delogu, Carta, Altea, Palitta, Muglia, Mereu, Mulas (14’ st Manunta, 37’ st Cagnoni).

Arbitro: Gabriele Mulas di Oristano.

Reti: 12’ st Farci, 22’ st (r) Muglia, 40’ st (r) Boero.

