Nelle fiabe sono ricorrenti le figure sia della Regina che di Cenerentola. Anche nel calcio queste figure trovano una collocazione che li caratterizza. Riferendoci al Girone H della Seconda categoria ci troviamo di fronte: ad una" Regina", che è appena salita al trono, ed una" Cenerentola" che sta tentando di tutto per affrancarsi da questo ruolo. Il nome della Regina è: Lauras, che sabato scorso ha salutato la Seconda per approdare in Prima. Lo score della formazione bianconera guidata con maestria da Franco Scano, è stato pressoché impeccabile: 69 sono i punti sinora conquistati, frutto di 22 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Conquistata la meritata promozione c'è un altro obbiettivo che la compagine Lurese vuole centrare: portare a termine questa stagione così come ha concluso quella precedente, in una parola imbattuta. Capovolgendo la classifica eccoci al Berchidda: dopo un intero girone di andata , concluso senza aver conquistato alcun punto, alla seconda di ritorno la casella punti conosce la sua prima piccola variazione. Da lì in poi arrivano anche le vittorie, ed attualmende sono 14 i punti all'attivo che permettono di "intravedere", e sperare di centrare i play out.

Era nell'aria l'attacco del Palau (54), alla seconda piazza: opportunità che si è concretizzata propio dopo aver sconfitto sul propio campo Lo Sporting Paduledda (55). Saldamente in quarta posizione il Porto Cervo (42) che ha immesso nuova linfa con la vittoria a Santa Teresa Gallura (31). A centro classifica nel segmento dai 35 ai 29 punti si trovano : L'Andrea Doria di Sedini( 35) che superando di misura il Golfo Aranci (19), ha messo questi ultimi nei guai. L'Alà (34) sconfitto dal Tavolara si deve accontentare della sesta piazza. Con 31 , appunto il Tavolara ed il Santa Teresa Gallura uscito sconfitto dal confronto interno col Porto Cervo. Retrocedendo di 2 lunghezze ecco il Funtanaliras di Monti ,sconfitto dalla prima della classe. Si risolleva un pò l' Atletico Castelsardo (27) che battendo l'Academy Porto Rotondo (25), la sopravanza , relegandola al quint'ultimo posto. Ancora sotto di 3 il Codaruina (22), caduto in casa per mano del Berchidda. A concludere : Trinità (20), che ha osservato il turno di riposo , il Golfo Aranci (19) ed il Berchidda (14). GIANNI PISCHEDDA Didascalia foto. Andrea Doria Sedini : l'allenatore Gabriele Urru ed il capitano Enrico Achenza. ( foto G. Pischedda ).

