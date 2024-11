Inizia a delinearsi in maniera abbastanza chiara, specie per quanto concerne la parte nobile, la classifica del girone H della seconda categoria. Al primo posto (22 punti), così come nel turno precedente, c'è il Lauras, che dopo aver approfittato una prima volta del turno di riposo del La Paduledda, ha ulteriomente aumentato il margine di vantaggio, vincendo la gara a Santa Teresa Gallura, portandosi così a 4 punti sopra la seconda. Quella seconda è proprio Lo Sporting Paduledda , che al rientro dopo la sosta , è stato battuto, tra le mura amiche, da un lanciatissimo Porto Cervo. Quest'ultimo si è portato a quota 17, e condivide ora il terzo posto con il Palau, che a sua volta , lontano da casa , si è fatto imporre il pari dal Codaruina. Attardati di 6 punti troviamo un trio: Il Trinità conserva gli 11 punti che già aveva, essendo stato sconfitto in trasferta dal Porto Rotondo. Identica situazione per il Golfo Aranci, che perdendo a Monti col Funtanaliras permette a questi ultimi di portarsi alla stessa quota. I Montini saranno quelli che riposeranno nel prossimo turno , ed evidentemente volevano affrontarlo, occupando una tranquilla posizione di metà classifica. A quota 10 ritroviamo un altro terzetto: innanzitutto L'Andrea Doria Sedini che ha osservato la sosta, il Santa Teresa che si è dovuto arrendere alla capolista , ed infine l'Alà, che anche nel turno numero 8 a collezionato un altro successo sul terreno dell' Atletico Castelsardo. Con 7 punti un duo: il Tavolara che ha avuto la meglio sul Berchidda , e sempre davanti al propio pubblico l'Academy Porto Rotondo impostosi sul Trinità col punteggio di 3-1. A chiudere la graduatoria un altro "trium": il Codaruina con 5, capace di imporre il pareggio al Palau. Al penultimo con 3 punti l' Atletico Castelsardo, sconfitto dal pimpante Alà, A chiudere il Berchidda , a cui non basta il pur encomiabile impegno per scrollarsi di dosso lo zero.

