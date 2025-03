Nel girone C Ogliastra-Sarrabus del campionato di Seconda categoria è il Cardedu a tentare il volo verso la Prima categoria.

Il suo vantaggio sul Villagrande, secondo della classe, è ora di cinque punti. Seguono nell'ordine Escalaplano (47 punti), Triei (46) e Ilbono e l’Accademia Sarrabese di Villaputzu a 42 punti.

Più sotto con 38 punti un'altra squadra del Sarrabus, la Castiadese. «Un campionato difficile – dice Giuseppe Onano, dirigente della Castiadese – Noi stiamo rispettando i programmi iniziali: vogliamo crescere e tentare in futuro la scalata alla Prima categoria: Abbiamo un buon seguito e l'entusiasmo non manca».

In questo girone giocano anche il Burcei, terzultimo con nove punti, il Flumini Quartu che da tantissimi anni gioca fra la Prima e la Terza sorretta da dirigenti appassionati che puntualmente riescono a far giocare tanti ragazzi. Il fatto che finora ha conquistato un solo punto, non importa. L'importante è esserci.

© Riproduzione riservata