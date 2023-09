Al via domenica la seconda categoria di calcio: sette i gironi, 98 le squadre in competizione con nomi dal grande passato come Tavolara, Pula, Sinnai, Sorso, Orione Selargius. Un torneo di grande richiamo con la presenza di squadre di ogni parte della Sardegna.

«Siamo soddisfatti – dice il presidente del Comitato regionale della Figc, Gianni Cadoni -: la seconda categoria può contare su squadre di assoluto valore con giocatori che vantano presenze anche in Serie D ed Eccellenza, col tasso tecnico quindi di sicuro interesse».

Si parte come detto domenica 1 ottobre. La prima sosta è prevista per il 24 dicembre, il giorno prima di Natale. Si giocherà invece il 30 dicembre con l'ultima giornata del girone di andata. Il girone di ritorno inizierà il 7 gennaio 2024. Altro stop l'11 febbraio. Non si giocherà il 31 marzo con la stagione che finirà il 14 aprile.

