Nel Girone B di Seconda Categoria è lotta aperta fra Decimo 07 e il Capoterra per la vittoria finale, che vale il salto in Prima Categoria. Il Decimo è primo con 46 punti, il Capoterra insegue a 45. L'Ussana, altra grande, è terza con 37 punti. Le prime due hanno tutta l'aria di non fermarsi, giocano bene, segnano tantissimo, subiscono poche reti e fanno punti.

Il Decimo 07 non ha mai perso, come il Lauras nel Girone H e la Gioventù Sarroch nel Gruppo B. Il Capoterra è stato a lungo solitario in vetta, poi è venuto fuori il Decimo 07: due squadre che puntano chiaramente alla Prima categoria.

In coda, il Su Planu è ultimo con quattro punti, il Sinnai penultimo con 7, il Dolianova terzultimo a quota 17. La Pineta un gradino su, con 18 punti.

