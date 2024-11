Colpo di mercato dell’Ussana (Seconda categoria, girone B). Il direttore sportivo Luca Boi ha raggiunto l’accordo con Davide Bartoli (classe 1999), svincolatosi dal Decimo 07 ed ex Vecchio Borgo Sant’Elia, Asseminese e Selargius. L'attaccante sarà disponibile per il prossimo turno.

«Un giocatore di categoria superiore», dice il diesse Boi, «che ci potrà dare una mano. Il tecnico Raffaele Cancedda», continua, «sta facendo bene. La strada è quella giusta. Sappiamo che è un torneo molto difficile con avversarie forti come Capoterra, Ferrini e Decimo per citarne alcune. Non mancheranno le sorprese. L’obiettivo? Far bene», conclude, «senza assilli. Poi vedremo. Sarà il campo, come sempre, a decretare i verdetti».

L’Ussana è terza a tre punti dalla vetta ma con una gara in meno rispetto alla capolista Capoterra e alla vice Ferrini. Domenica prossima è attesa sul difficile campo dell’Havana San Basilio.

