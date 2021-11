Riprende oggi, con i tradizionali anticipi del venerdì, il lungo weekend del campionato di Promozione regionale di basket. Programma quasi al completo nei due gironi, con solo due partite rinviate sulle 12 in programma.

Girone Sud. Un poker di formazioni a comandare la classifica (Su Planu, Condor, Sulcis Spes e Poetto) e tra due di queste il calendario propone uno scontro diretto. Domani, infatti, alle 18, di fronte Condor Monserrato e Su Planu; una delle due potrebbe allungare sulle altre 3, approfittando del turno di riposo del Poetto e in caso di contemporanea sconfitta della Sulcis Spes Sant’Antioco che, a sua volta, gioca oggi (palla a due alle 20.30) a Serramanna. In caso di vittoria della Sulcis Spes, invece, sarebbero almeno due le formazioni in vetta. Sempre oggi si gioca anche il match tra Siliqua e Basket Quartu B, alle 20.15; un incrocio tra due squadre ancora a secco di vittorie. Domenica, infine, esordio del Sinis Basket, a Dolianova contro il Jolly (ore 18), e chiusura del programma, alle 21.15, con Basket Quartu A-Sinnai. Rinviata, invece, Carloforte-Beta.

Girone Nord. Si ritorna quasi alla normalità anche per quanto riguarda il raggruppamento settentrionale. Domani in campo 4 delle 5 partite in calendario. Alle 18 di fronte Ichnos Nuoro e Arzachena, entrambe alla ricerca della prima vittoria stagionale. Alle 19 due gare: una vede il Nuoro, reduce da una sconfitta di misura sul campo della Santa Croce Olbia, ricevere la visita del CMB Porto Torres, all’esordio; l’altra sfida vedrà scendere in campo la Demones Ozieri contro il Macomer 2.0, alla “prima”. Alle 20.30 chiude Dinamo 2000-80&Co. Ozieri, entrambe al debutto. Domenica, infine, alle 20.15, chiusura con il big match tra Aurea Sassari e Santa Croce Olbia.

© Riproduzione riservata