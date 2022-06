Inizia male l'avventura nel tabellone nazionale delle due squadre che si sono aggiudicate il titolo regionale di Serie C di tennis. Nel maschile, il Tc Moneta 2021 ha perso 5-1 sui campi del Tc Matchball Siracusa. Unico punto maddalenino, quello conquistato in doppio da Andrea Calcagno e Manuel Mazzella (6-0, 6-4 su Giovanni Conigliaro e Francesco Zuccarini). Sconfitte in singolare per Luigi Corrias (doppio 6-3 da Alessio Siringo), Gino Asara (7-5, 6-1 da Zuccarini), Alessandro Califano (6-1, 6-0 da Conigliaro), Manuel Mazzella (7-5, 1-6, 7-5 da Ettore Zito, con matchpoint non concretizzato) e in doppio per Corrias/Califano (neanche un game conquistato contro Zito e Siringo).

Nel tabellone femminile, 3-1 del Tc Parioli in casa del Ct Decimomannu. La squadra sarda ha trovato il suo punto nel singolare vinto dopo una grande lotta da Alessia Manca (7-6, 6-7, 7-5 su Sophie Magnelli). Sconfitte per Ottavia Massetti (7-5, 6-2 da Galatea Ferro), Sofia Avataneo (6-7, 6-1, 6-3 da Francesca Gandolfi) e per il doppio Massetti/Elisa Armosini (6-3, 6-4 da Gandolfi/Ferro).

Le due squadre sarde cercheranno di ribaltare il risultato nei match di ritorno.

