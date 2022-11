Sabato sera amaro per Techfind Selargius e Cus Cagliari, battuti in trasferta da Patti (68-53) e Stella Azzurra Roma (67-48) negli incontri valevoli per la sesta giornata dell’A2 femminile di basket.

Techfind Selargius. Il buon primo tempo e i 29 punti e gli 8 rimbalzi dell’argentina Aispurua non sono stati sufficienti a conquistare il derby delle isole giocato sul difficile parquet di Patti.

Le siciliane erano partite meglio, ma la reazione delle selargine non si è fatta attendere, e dopo aver chiuso la prima frazione sul 12-12, hanno continuato il lavoro nella seconda, fino a portare il parziale a 2-18 col contributo fondamentale di Aispurua, Mura e Ceccarelli. Dopo essere arrivata al giro di boa avanti 27-30, però, la Techfind ha dovuto fare i conti con le contromisure attuate dalle messinesi, che hanno difeso bene e sono state più concrete in attacco, tanto da filare via nel quarto quarto, archiviato con un parziale di 17-6.

“Sono soddisfatto, le ragazze ci hanno provato fino alla fine contro una squadra ottima e il parziale tra i primi due quarti dimostra che siamo ripartite dalle ottime cose di Vigarano. Nel secondo tempo ci è mancato qualche canestro, ma mi tengo stretti i segnali positivi, Aispurua compresa. Da sabato per noi inizierà un nuovo campionato”, ha chiuso coach Righi.

Cus Cagliari. I 18 punti della ex Prosperi sono invece costati alle universitarie la sesta sconfitta in altrettante gare. La Stella Azzurra ha tentato subito la fuga e, avanti 23-18 al 10’, è riuscita a portare il vantaggio in doppia cifra prima dell’intervallo nonostante gli sforzi del Cus, ancora senza Striulli.

Nella ripresa le romane sono rimaste in controllo e hanno conservato il vantaggio (47-35 al 30’), cresciuto ulteriormente nell’ultima frazione nonostante il parziale di 0-9 di Paoletti a inizio quarto (dal 53-35 al 53-44).

“Oggi nessuno si è impegnata sulle cose per cui lavoriamo, in settimana approfondiremo le motivazioni”, ha commentato coach Xaxa.

Patti-Techfind San Salvatore 68-53

(12-12; 27-30; 51-47)

Alma Patti: De Giovanni 7, Botteghi 18, Pilabere 13, Miccio 23, Sciammetta, Francia, Moretti 6, Bardarè, Armenti 1, Sarni ne. Allenatore Buzzanca.

Techfind Selargius: Aispurua 29, Mura 3, Pandori, Granzotto 5, Ceccarelli 10, Pinna 1, Valenti, Lapa, Srot 5, Corso. Allenatore Righi.

Stella Azzurra-Cus Cagliari 67-48

(23-18; 37-27; 47-35)

Stella Azzurra Roma: Prosperi 18, Nikolic 10, Perrotti 8, Pelka 6, Bucchieri 6, D’Arcangeli, Collovati ne, Brzonova 11, Barbakadze 6, Garofalo 2. Allenatore Chimenti.

Cus Cagliari: Puggioni, Caldaro 8, Saias 4, Giangrasso 2, Stawinska 6, Paoletti 11, Venanzi, Gagliano 15, Usai 2, Striulli ne. Allenatore Xaxa.

