Fine settimana da dimenticare per le sarde dell’A2 femminile di basket, entrambe sconfitte nelle rispettive gare valevoli per la 10ª di andata. Nel pomeriggio, la Techfind Selargius è stata battuta 62-57 a Savona, dopo aver toccato anche il +9. Il Cus Cagliari, invece, ha incassato la nona sconfitta stagionale per mano del Battipaglia, che si è imposto a Sa Duchessa col punteggio di 44-68. La settimana prossima ci sarà il derby, a cui le selargine arriveranno con 10 punti in classifica e le cagliaritane con due.

Techfind San Salvatore. Dopo un primo quarto equilibrato chiuso avanti 10-14, le giallonere hanno toccato il +9 con Ceccarelli e Pandori (10-19 al minuto 11) prima di subire il ritorno delle campane, che hanno risposto portandosi sul +6 (27-21 al 16’). La Techfind ha reagito ed è arrivata al giro di boa sul 27-31, ma nella 3ª frazione il Savona ha messo la freccia (45-40 al 30’) e nell’ultima il San Salvatore, dopo aver agguantato il pareggio, si è ritrovato di nuovo a inseguire, seppur ad appena 2-3 punti di distacco, ma le scarse percentuali dal campo non hanno consentito di cambiare le sorti della gara. «Match equilibrato, ma abbiamo avuto difficoltà a giocare al nostro solito ritmo e in diversi momenti non siamo stati pronti in difesa. Avevamo preparato delle contromisure per arginare Pobozy ma non siamo riuscite a metterle in atto. Ora speriamo di recuperare le infortunate», ha detto coach Simone Righi, riferendosi anche ad Aispurua, che nella partita precedente aveva rimediato un infortunio alla caviglia.

Cus Cagliari. Nel testacoda Cagliari-Battipaglia, la vice capolista è passata subito avanti e ha incrementato via via il vantaggio, mentre le universitarie provavano a rispondere ai colpi delle campane coi centri di Stawinska (15) e Gagliano (19), top scorer dell’incontro. Le cussine, sotto 8-15 al 10’ e 21-30 al 20’, nella terza frazione hanno incassato un emblematico parziale di 0-15, che ha portato il Battipaglia sul +24, dal 23-32 al al 23-47, e ha permesso alle ospiti di gestire senza troppe difficoltà.

Savona-Techfind Selargius 62-57

(10-14; 17-17; 18-9; 17-17)

Azimuth Wealth Savona: Sansalone, Picasso 3, Leonardini 3, Pobozy 18, Zanetti 12, Ceccardi 6, Vivalda 6, Pesce ne, Poletti 2, Lo Re ne, Paleari 12. Allenatore Dagliano.

Techfind San Salvatore Selargius: Aispurua 5, Pinna, Granzotto 12, Ceccarelli 5, Srot 7, Mura 5, Pandori 8, Valenti ne, Makurat 15, Poddighe ne, Corso ne. Allenatore Righi.

Cus Cagliari-Battipaglia 44-68

(8-15; 13-15; 6-21; 17-17)

Cus Cagliari: Puggioni, Caldaro 2, Saias 7, Giangrasso, Stawinska 15, Paoletti, Venanzi ne, Brun ne, Scanu ne, Gagliano 19, Usai 1, Striulli ne. Allenatore Xaxa.

O.Me.P.S. Afora Givova Battipaglia: Castelli 7, Potolicchio 15, Cutrupi 7, Alford 6, Rylichova 5, Seka 17, Chiapperino ne, Zanetti ne, Chiovato 6, Milano 5. Allenatore Maslarinos.

© Riproduzione riservata