Da domani a sabato il Circolo Schermistico Sassarese ospiterà Giuliano Pianca, inossidabile campione master nazionale e mondiale di spada, per uno stage di alta formazione.

Pianca, noto anche come lo "Spadista Gentiluomo", è apprezzato non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per le straordinarie doti umane e il carisma che riesce a trasmettere ai suoi allievi.

«Con lo stage di Giuliano Pianca - afferma Salvatore Rubino, membro del Comitato Direttivo del Circolo Schermistico Sassarese – abbiamo voluto portare a Sassari l'esperienza di un grande spadista e di un grande uomo, per metterla a servizio dei nostri atleti. Il Maestro Pianca, con il suo approccio unico e motivante, guiderà gli atleti in un percorso di crescita tecnica e personale».

Anche il presidente del Circolo, Marco Mignano, si dichiara soddisfatto: «L'entusiasmo per lo stage con il maestro Pianca, che ha attirato spadisti di tutte le età, è straordinario. È fondamentale che anche i più giovani possano apprendere dall'esperienza di chi ha raggiunto grandi successi. Questo scambio avverrà direttamente nelle nostre pedane senza onerosi costi di trasferta per le famiglie».

Le sessioni pratiche saranno affiancate da momenti di confronto teorico, rendendo l'esperienza ancora più arricchente.

