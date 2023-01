Il campionato di Serie B di volley si ferma per lasciar spazio alla Coppa Italia di categoria. Alla competizione prendono parte le prime classificate di ogni girone al termine dell'andata, con Sarroch - capolista a punteggio pieno nel girone G - che rappresenterà la Sardegna. La squadra di coach Franchi è stata inserita nel terzo gruppo insieme a Leverano (prima nel girone H) e Datterino Letojanni (prima nel girone I).

L'avventura in Coppa Italia di Sarroch prende il via domani, con la trasferta in Puglia in programma alle 19:30. Sabato 28 gennaio, invece, i gialloblù ospiteranno i siciliani del Letojanni. La squadra vincente accede alla Final Four del 7 e 8 aprile. Le perdenti della prima fase, invece, saranno inserite in una classifica avulsa che premierà la miglior seconda con la partecipazione alla final four.

«Sabato affronteremo una squadra estremamente esperta», dice l'allenatore di Sarroch Marco Franchi in vista del match contro Leverano. «Quasi tutti i titolari hanno militato in Serie A. Dobbiamo avere la convinzione che si possono mettere in difficoltà, ma servirà una prestazione maiuscola, giocare con continuità e non far approfittare a dei giocatori così esperti di nostre sbavature. Dobbiamo andare con l'idea di giocare a viso aperto contro un avversario assolutamente capace di giocare un'ottima pallavolo, ma mettendo la nostra migliore prestazione in campo senza alcuna preoccupazione», conclude il tecnico.

