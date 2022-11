Due giornate ricche di incontri, i migliori pugili sardi pronti a darsi battaglia sul ring della palestra di via Al Mare: è tutto pronto a Sarroch per il weekend all’insegna della boxe.

La riunione pugilistica, organizzata dall’Accademia pugilistica Sarroch in collaborazione con il Comune prenderà il via sabato alle 19 con i 12 incontri che vedranno incrociare i guantoni alcuni tra i migliori pugili dell’Isola.

Domenica, a partire dalle 18, i riflettori saranno invece puntati sulle promesse della boxe, che si esibiranno in una serie di incontri denominati Sparring-io: saranno tanti i bambini, prossimi a passare all’attività agonistica, a salire sul ring per divertirsi. Ottavio Martis, presidente dell’Accademia pugilistica Sarroch, spiega come la manifestazione sportiva del prossimo weekend chiuderà un anno ricco di soddisfazioni per il movimento pugilistico locale: “Per la nostra società è stato un anno fantastico, abbiamo raggiunto la quota di 120 tesserati, un numero di atleti altissimo per la palestra di pugilato di un paese come il nostro. Con la riunione del prossimo fine settimana sono otto le manifestazioni – 4 agonistiche e altrettante dedicate ai giovani – organizzate nel 2022 dalla nostra società”.

