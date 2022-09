Finisce al secondo turno l'avventura di Marianna Lauro e Maria Paola Tolu nella 22esima edizione del Sardinia Open-Trofeo è Ambiente, torneo internazionale di tennis in carrozzina in programma fino a sabato sui campi del Tc Alghero.

La tennista di Poaghe Lauro ha perso 6-3, 6-2 contro la britannica Lucy Shuker, testa di serie numero 3, mentre la sassarese Maria Paola Tolu non è riuscita a contrastare la francese Pauline Deroulede, numero 6 del seeding.

Salutano la compagnia anche gli ultimi italiani ancora in lizza. Nel tabellone maschile, sconfitte per Luca Meini (contro il numero 1 del mondo, il britannico Alfie Hewett) e per Lorenzo Deglinnocenti (che si ritira dopo aver perso i primi sette giochi del match contro l'olandese Ruben Spaargaren, numero 6); nella categoria Quad, Mariagrazia Lumini cede al numero 1 della classifica mondiale, l'olandese Niels Vink.

