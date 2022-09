I tabelloni principali della 22esima edizione del Sardinia Open-Trofeo è Ambiente si allineano alle semifinali. Nonostante il tempo inclemente, ad Alghero non si ferma il più importante torneo d'Italia di tennis in carrozzina

Nel singolare maschile, si sfidano i primi quattro del tabellone: il numero 1 Alfie Hewett batte il belga Gerard e ora dovrà domare lo spagnolo Martin De la Puente, bravo a regolare l'olandese Spaargaren. La partita più tirata è stata quella tra il francese Nicolas Peifer e l'olandese Scheffers, conclusa 7-5 al terzo per il transalpino, che ora avrà l'argentino Gustavo Fernandez, vincente contro il britannico Bartram.

Top 4 anche nel femminile. La numero 1 del mondo Diede De Groot ha lasciato un game all'israeliana Zikri e ora sfida per un posto in finale la colombiana Bernal. Nella parte bassa del tabellone, l'orange Aniek Van Koot non ha avuto problemi contro la transalpina Deroulede e si misura con la britannica Lucy Shuker, che si è sbarazzata dell'elvetica Buob.

Prime quattro teste di serie anche nella categoria Quad, con i match tra l'olandese Niels Vink e il giapponese Koji Sugeno, e il canadese Robert Shaw contro il brasiliano Ymanitu Silva.

Al Tc Alghero si è visto anche l'atleta paralimpico Giovanni Achenza, che è stato ricevuto dall'organizzatore Alberto Corradi.

