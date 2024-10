La Sardegna si tiene stretto un ruolo di primaria importanza nel mondo delle due ruote. Nei giorni scorsi la federazione motociclistica mondiale ha ufficializzato il calendario provvisorio 2025 del Campionato del Mondo Fim di Motocross e, come ormai di consueto, il circus iridato delle ruote tacchettate sbarcherà anche a Riola Sardo. L’Mx Gp della Sardegna, sarà il quarto round del Mondiale e si disputerà il 6 aprile. In abbinato alla classe regina e alla Mx2, anche il Mondiale femminile Wmxgp e l’Europeo Emx125.

Nel frattempo, però, la Sardegna si prepara a vivere un altro prestigioso appuntamento, ma di un’altra specialità, e che in questo caso sarà a tinte tricolori. Dal 18 al 20 ottobre, tornerà, con base all’Olbia Arena, il Rally Sandalion, valido come ultimo round del Campionato Italiano Motorally e Raid Tt.

La quarta edizione della manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Moto e dal motoclub olbiese InsolitaSardegna con il contributo dell’Assessorato Regionale del Turismo e il patrocinio del Comune di Olbia, vedrà in gara 255 piloti provenienti da tutta Italia, tra cui dieci sardi e cinque motoclub isolani.

Il percorso, di circa 700 chilometri, toccherà diverse località della Gallura: Sa Fraigada, Coilune, Sa Paulue, Soliris, tra i Comuni di Loiri Porto San Paolo, Padru, Monti, Nugheddu San Nicolò e Pattada.

Eventi collaterali. In programma anche attività collaterali dedicate ai bambini e alle persone con disabilità, come la mototerapia, strumento di inclusione che consente alle persone con disabilità di vivere un’esperienza unica e occasione per sensibilizzare la comunità sulla cultura dell’accoglienza e della solidarietà.

Sport e turismo. Lo sottolinea Marco Balata, Assessore al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Olbia: «Il mototurismo è un movimento consolidato che abbraccia un segmento turistico importante che si muove tutto l’anno: un evento come il Sandalion è un grande valore in questi termini per il Comune di Olbia e per tutta la Sardegna, un volano potente che si spinge nell’entroterra svelandone tutta la bellezza e la varietà morfologica.

© Riproduzione riservata