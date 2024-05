Sono N. Sriram Balaji e Andre Begemann i campioni di doppio del Sardegna Open, l'Atp 175 Challenger che si conclude oggi sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

Il davisman indiano e l'ex davisman tedesco l'hanno spuntata 6-4, 6-7(3), 10-6 sui boliviani Boris Arias e Federico Zeballos.

Finale con due coppie non comprese tra le teste di serie, ma due coppie di specialisti del doppio, che hanno buttato sul Centrale del circolo di Monte Urpinu tutta la loro voglia di vincere e hanno messo in mostra uno spettacolo decisamente gradito dal pubblico presente.

Non sono mancati momenti di tensione, come quando è dovuto scendere in campo il supervisor per decidere su una palla disturbata sul 4-3 nel match tiebreak.



