Lorenzo Musetti è il primo finalista del Sardegna Open, l'Atp 175 Challenger in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

Il carrarino, accreditato della seconda testa di serie, non ha dato scampo al colombiano Daniel Elahi Galan, battuto 6-1, 6-4 in 1h 27'.

Nel primo set, durato meno di mezz'ora, non c'è stato match. Più combattuto il secondo, con l'italiano che non ha comunque dato possibilità al suo avversario di rientrare in gara.

“Sono stato solido, punto su punto, e ho portato a casa una vittoria veramente molto importante per me”, ha commentato Musetti, che domani sfiderà, non prima delle 17.30, il vincente tra il numero 8 del seeding Luciano Darderi e l'argentino Mariano Navone, numero 3.

