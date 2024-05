Saranno Lorenzo Musetti e Mariano Navone a contendersi il titolo di singolare del Sardegna Open, l'Atp 175 Challenger che si concluderà domani sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

Se l'italiano, accreditato della seconda testa di serie, ci aveva messo 1h27' per regolare 6-1, 6-4 il colombiano Daniel Elahi Galan, ci sono voluti 21' in più all'argentino, numero 3 del seeding, per avere la meglio sul secondo italiano approdato alle semifinali, Luciano Darderi, numero 8.

Sfuma così il derby azzurro, ma si preannuncia per domani una finale tutta da gustare (non prima delle ore 17.30), con due giocatori che interpretano il tennis (soprattutto su terra battuta) in modo diametralmente opposto.

Alcuni biglietti per le finali di domani sono ancora disponibili in vendita (alle 15 si gioca quella di doppio). Il match di singolare sarà teletrasmesso da SuperTennis.

