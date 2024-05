Si disputano domani, domenica 5 maggio, sul Campo Centrale del Tc Cagliari, le finali del Sardegna Open, Atp 175 Challenger.

Si inizierà alle ore 15, per la finale del doppio, mentre quella di singolare è prevista per le 17.30.

L'organizzazione ha deciso questi orari per esigenze televisive.

La finale del singolare verrà trasmessa in diretta su SuperTennis.

