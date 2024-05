Buona prova di Niccolò Dessì e Alberto Sanna nel tabellone di doppio del Sardegna Open, l'Atp 175 Challenger in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

Nella sfida che ieri sera ha chiuso la giornata, i due alfieri del circolo ospitante, in gara grazie a una wild card, hanno perso 7-5, 6-0 contro la terza coppia del torneo, quella composta dall'indiano Yuki Bhambri (numero 56 della classifica mondiale di specialità) e dal portoghese Francisco Cabral (59 Atp). I due cagliaritani hanno giocato praticamente alla pari per un set contro i più esperti avversari.

Oggi, Bhambri e Cabral sfideranno l'indiano N.Sriram Balaji e il tedesco Andre Begemann per un posto in semifinale.

