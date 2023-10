Sono i fratelli Francesco e Lorenzo Correddu i protagonisti assoluti del primo Gran Premio C145 a due manche Sardegna Jumping Tour che si è svolto nell'impianto Agris di Tanca Regia ad Abbasanta organizzato dalla Fise Sardegna e dall'agenzia Agris Sardegna.

La gara più importante del Concorso A6 * se la porta a casa il primo su Agrado. Dietro di lui il fratello Lorenzo sul cavallo sardo Ultos, figlio dello stallone Agris Cloud Z. I due fratelli sono originari di Villanova Monteleone. Sono anche gli unici ad avere chiuso senza penalità le due prove del percorso disegnato da Giovanni Bussu. Terzo gradino del podio per il nazionale Bruno Chimirri su Giotto, che aveva vinto l'anno scorso.

Nella C140 a fasi consecutive disputata venerdì successo del carabiniere Francesco Correddu su Agrado che ha preceduto il collega Bruno Chimirri. Ordine inverso nella C135 a tempo con Bruno Chimirri sul gradino più alto del podio in sella a Califfa Mild, davanti al cavaliere originario di Villanova Monteleone.

Nella C140 a tempo di sabato vittoria per Giovanni Onnis sull'anglo-arabo Tiberio davanti a Lorenzo Correddu. Nella C135 mista doppietta di Bruno Chimirri: primo in sella a Califfa Mild e secondo con Giselle. Nella C135 a difficoltà progressive Lorenzo Correddu su Kikka del Leccione ha battuto il fratello Francesco su Liberty Life.

Ieri si è disputato per la prima volta anche un Gran Premio a due manches per le patenti di I grado su ostacoli da 125cm di altezza. Ha vinto Nicolò Cocco del Circolo I Pavoni in sella a Carucho.

© Riproduzione riservata