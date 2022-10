Archiviato il derby, Olbia e Torres tornano oggi in campo: avversari dell’11ª giornata di Serie C la capolista Gubbio e il Pontedera di Max Canzi.

Qui Olbia

Il turno si apre alle 14.30 al “Nespoli”, dove la squadra di Roberto Occhiuzzi affronta la primatista del girone B in un testacoda che potrebbe riservare sorprese.

Interrotto il filotto di tre sconfitte col pareggio di Sassari, i galluresi cercano il colpaccio per rilanciarsi in una classifica in cui sono penultimi con 7 punti, e in un campionato in cui hanno vinto, finora, una sola volta al debutto.

Per l’occasione Occhiuzzi recupera dall’infermeria Brignani e Babbi, ma perde Biancu, fermatosi in settimana per infortunio; assente Bellodi per squalifica. Sfida affidata all’arbitro Daniele Virgilio di Trapani.

Qui Torres

Formazione che replica sostanzialmente quella del derby, invece, per la Torres, impegnata dalle 17.30 in casa del Pontedera allenato dall’ex Olbia Canzi.

In difesa il tecnico Alfonso Greco dovrà rinunciare ancora a Ferrante e Lombardo, a centrocampo a Suciu e in attacco recupera Diakite, ma l’ivoriano, rientrato da poco in gruppo, potrebbe non reggere più di una manciata di minuti.

Sassaresi in serie positiva da otto giornate, toscani rinvigoriti dalla cura Canzi, che ha fruttato 7 punti nelle ultime quattro partite: al “Mannucci” di Pontedera dirige Gabriele Sacchi della sezione di Macerata.

