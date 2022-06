Dopo il coach, il confermato Dino Guadalupi, l’Hermaea Olbia passa alla squadra ufficializzando il primo colpo di mercato.

Il ritorno. Si tratta della centrale Sara Tajè, in biancoblù nella stagione 2018/19. Dunque, di un ritorno, gradito per il club gallurese come per la diretta interessata. “Sono stata contattata sia dalla società che dal coach Guadalupi, che hanno ammesso di volermi riportare a Olbia già da tempo”, dice la giocatrice, primo tassello del roster che affronterà il prossimo campionato di A2 femminile di volley.

La sua soddisfazione. “Torno all’Hermaea più felice che mai: ho cambiato varie squadre, e devo ammettere che l’esperienza in A1 a Novara mi ha cambiata. Anche a Soverato, lo scorso anno, credo di aver fatto un buon lavoro: mi sento maturata in generale, sia tecnicamente che mentalmente”, aggiunge la 23enne piemontese. “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare: l’Hermaea arriva da un buonissimo campionato, con la qualificazione ai playoff e alla Coppa Italia, mi auguro di ripetere gli stessi risultati e, perché no, di migliorarli”.

© Riproduzione riservata