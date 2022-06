Nicola Agus è il nuovo allenatore del Sant’Elena. Ad annunciarlo è il presidente Luca Meloni. “Per la prossima stagione il tecnico non sarà Cristian Dessì”, dice Meloni. “Abbiamo deciso di comune accordo di interrompere il rapporto. A lui vanno i ringraziamenti da parte di tutta la società. Abbiamo già individuato il sostituto”, continua. “Si tratta dell’ex tecnico dell’Arbus, Nicola Agus. Abbiamo referenze importanti sul tecnico di Guspini. Un vincente, molto preciso. L’obiettivo è quello di ben figurare”. Per quanto riguarda la rosa? “Ci incontreremo nuovamente con Agus nei prossimi giorni per discuterne”.

Novità anche nell’organigramma biancoverde. Il presidente è Luca Meloni, il vice Luca Floris, direttore generale Luca Marongiu che ha appeso le scarpe al chiodo, direttore sportivo confermatissimo Mario Orrù e segretario Salvatore Mammino. Il Sant’Elena giocherà le gare casalinghe a Serdiana.

In Promozione, il nuovo allenatore della Macomerese è Pierluigi Scotto, ex Olbia, Latte Dolce, Sorso e Castiadas.

