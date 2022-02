Andrea Sanna (Tharros) e Domenico Saba (Usinese) sono i bomber dei gironi B e C di Promozione con quattordici reti. Nel girone A, primato per Francesco Pinna (classe 1996) del Gonnosfanadiga, a segno nello sfortunato incontro col Selargius. “Giocatore esperto, si posiziona spesso tra le linee ed in area di rigore si fa sempre trovare pronto”, dice il direttore sportivo del Gonnos, Federico Melis. “Gran fiuto per il gol. Ha anche la capacità di tener palla facendo rifiatare la squadra”. Alle sue spalle, con otto reti, l’attaccante della Sigma, Alessandro Siddu, autore di una doppietta a Orroli contro l’Orrolese.

Nel girone B, Sanna ha preso il largo. Ha messo la firma anche domenica scorsa contro la Bittese. Resta a due marcature di distanza l’argentino Maximiliano Timpanaro del Tortolì.

Nel gruppo C, alle spalle di Saba, con dieci reti, ci sono Dramanè Cissè (Calangianus) e Davide Budroni (Oschirese). Nella prima di ritorno, Saba ha realizzato una rete, Cissé due. L’Oschirese invece non ha giocato, causa Vovid.

Le classifiche

Girone A

9 RETI: Pinna (3 rig.) (Gonnosfanadiga).

8 RETI: Siddu (Pro Sigma).

7 RETI: Iesu (2 rig.) (Cortoghiana); Tronu (1 Pro Sigma) (Selargius); Achenza (1 rig.) (Villamassargia); Secci (4 Fermassenti) (Villasimius).

6 RETI: Suella (Monteponi); Ligas (1 rig.) (Pro Sigma); Cacciuto (5 Paulese) (Quartu 2000); Pili (3 rig.) (Villasimius).

5 RETI: Lonis, Porru (Andromeda); Amorati (3 rig.) (Atl. Cagliari); Fanni (2 rig.), Marci (2 rig.) (Monteponi).

Girone B

14 RETI: Sanna (1 rig.) (Tharros).

12 RETI: Timpanaro (Tortolì).

9 RETI: Deriu (2 rig.) (Bonorva).

8 RETI: S. Canu (Buddusò); Omar (Paulese); Jatta (Seulo).

7 RETI: Atzeni (2 rig.) (Arborea); Foddai (2 rig.) (Macomerese); Branicki (3 rig.) (Tharros); S. Boi, Noli (Tonara).

Girone C

14 RETI: Saba (4 rig.) (Usinese).

10 RETI: Cissè (Calangianus); D. Budroni (Oschirese).

8 RETI: Raspitzu (3 rig.) (San Teodoro).

7 RETI: Kozeli (2 Porto Cervo) (Luogosanto); Zela (Posada); Valenti (2 rig.) (Tempio); Solinas (2 rig.) (Thiesi).

6 RETI: De Santis (Luogosanto); Aloia (1 rig.) (2 Siniscola) (Tempio).

