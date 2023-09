Un torneo di beach volley con una madrina speciale, la palleggiatrice dell’Italvolley femminile e dell’Allianz Vero Volley Milano Alessia Orro, 25 anni, originaria di Narbolia. Il torneo, che inizierà il prossimo 27 settembre, è organizzato dalla Sunvolley, società attiva da oltre vent’anni tra San Vero Milis e più recentemente Narbolia. Si giocherà negli impianti sportivi Il Nuraghe, a San Vero Milis, a partire dalle 16. Sono in programma un torneo di Volley S3 misto per gli atleti nati tra il 2012 e il 2014, un torneo 4×4 Under femminile e uno maschile per i nati dal 2009 al 2011. Poi un torneo Open 4×4 misto per i nati fino al 2008. Lunedì, durante una conferenza stampa alla quale sarà presente anche Alessia Orro, verrà presentata la manifestazione sportiva. "L' amministrazione con grande entusiasmo e onore, patrocina il Torneo di Beach Volley con la madrina d'eccezione Alessia Orro, pallavolista talentuosa che gioca e ha vinto prestigiosi titoli con la nazionale - fanno sapere dal comune - Invitiamo a seguire il torneo e cogliamo l'occasione per ringraziare gli organizzatori di questo importante evento sportivo: che sia il primo di molti altri".

