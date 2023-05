Torna a San Teodoro Swim the Island, la spettacolare gara di gran fondo di nuoto in acque libere che anche quest’anno avrà come location d’eccezione la spiaggia La Cinta. In programma sabato 20 e domenica 21 maggio, questa terza edizione radunerà nel centro gallurese oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia per una due giorni all’insegna dello sport e del divertimento.

«L'intento - ha detto l’assessora al Turismo del Comune di San Teodoro, Luciana Cossu - è quello di valorizzare la competitività di San Teodoro, offrendo attrazione turistica al di fuori dei mesi canonici della stagione balneare. Siamo felici ed orgogliosi di ospitare, per il terzo anno consecutivo, questa bellissima manifestazione. Quelli sportivi sono gli eventi sui quali la nostra Amministrazione vuole puntare e sui quali intende investire. Le nostre spiagge ed il nostro meraviglioso mare sono il luogo ideale per far vivere una esperienza unica ad atleti ed appassionati».

Swim the Island è divenuto ormai un appuntamento fisso della primavera a San Teodoro e piace perché è un evento dedicato a tutti. Il suo format prevede, oltre alle competizioni riservate ai professionisti, diverse prove per il pubblico amatoriale, che anche quest’anno potrà godere dei colori unici della spiaggia più amata da turisti e residenti. La giornata di sabato 20 è dedicata alle famiglie con il Family Team Event 800 mt, la Short Swim 1800 mt, la Combined Swim 1800 mt ed infine la Sunset Swim, la suggestiva nuotata non competitiva sulla distanza di 1100 metri che si svolgerà al tramonto. Domenica 21 occhi puntati sugli atleti che si sfideranno sui 3.200 metri della Classic Swim, nella Long Swim sulla distanza di 6000 metri ed infine sui 3.200 della Combined.

© Riproduzione riservata